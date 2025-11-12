Скриншот з відео камер відеонагляду в Мозирі, звідки окупанти відправляли награбовані речі

Бородянський районний суд Київськох області виправдав військовослужбовця Росгвардії Євґенія Мурзінцева у справі про порушення законів та звичаїв війни. Росіянину звинувачували у мародерстві під час окупації Київщини, проте не змогли цього довести, повідомило у середу, 12 листопада, видання «Ґрати».

За даними прокуратури, росіянин потрапив на Київщину у складі військової частини 6720 – 656 полку оперативного призначення Росгвардії. 27 лютого 2022 року у складі російської колони окупант зайшов у селище Блиставиця.

Сторона обвинувачення стверджувала, що Мурзінцев проник у будинок місцевої мешканки Наталії Топоренко, вкрав там електроінструменти, одяг, прикраси та комп’ютерні комплектуючі. Після відступу з села він через Білорусь відправив вкрадені речі до Рубцовська на території Росії.

За даними слідства, саме Мурзінцев був на кадрах, опублікованих у соцмережах та на сайті білоруського проєкту «Беларускі Гаюн», де видно чоловіка, який відправляв посилки з Мозиря.

Суд підтвердив, що росіянин брав участь в окупації Київської області, а також відправляв посилки з Білорусі. Водночас суд не знайшов доказів, що саме Мурзінцев викрав майно Наталії Топоренко, або що його відправлена посилка містила конкретні речі потерпілої українки. Через це 30 жовтня Бородянський райсуд виправдав росіянина.

Цивільний позов про відшкодування майнової шкоди в розмірі майже 15 тис. грн суд не задовольнив, а витрати на експертизи оплатить держава. 6 листопада Офіс генпрокурора повідомив, що оскаржуватиме вирок та буде домагатися 10 років ув’язнення для Мурзінцева.

Зазначається, що наразі у суді розглядаються справи щодо 18 російських військових, підозрюваний у мародерстві. Виправдання для Мурзінцева стало першим випадком виправдання російського солдата за порушення законів та звичаїв війни.