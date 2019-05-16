Суд зняв арешт з майна екс-голови ДФС Мирослава Продана

Суд скасував арешт трьох квартир колишнього в. о. голови Державної фіскальної служби Мирослава Продана, а також автомобіля фірми, який нібито перебував у фактичній його власності. Такі рішення 3 і 6 травня прийняв слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Максим Вишняк за результатами розгляду клопотань адвокатів, повідомляє «Слово і Діло».

Під арештом був автомобіль Toyota Land Cruiser 200 2017 року випуску, що належить компанії «Антей», але перебуває у фактичній власності Продана.

Також арешт знято з нерухомості колишнього чиновника: квартири загальною площею 88,4 кв. м і дві квартири, придбані ним в шлюбі, загальними площами 72,1 кв. м і 58,5 кв. м.

Адвокати вказували, що постановою заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Володимира Кривенка від 6 березня кримінальну справу в частині підозри Продана в незаконному збагаченні (стаття 368-2 Кримінального кодексу України) закрито, оскільки сама стаття визнана неконституційною Конституційним судом України.

Метою арешту майна було зазначено забезпечення для можливої майбутньої конфіскації майна як виду покарання за ст. 368-2 КК, в чому відпала необхідність після винесення постанови. Однак прокурор під час винесення документу не вирішив питання зняття арешту з майна, тому адвокати просили зробити це суд. Вивчивши клопотання, суддя Вишняк їх задовольнив.

Як інформував ZAXID.NET, в лютому Солом'янський районний суд зняв з Продана електронний браслет.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура підозрює Продана у набутті 89 млн грн під час роботи на посадах виконувача обов’язків заступника та голови Державної фіскальної служби з липня 2016 року по червень 2018 року. Прокурори встановили, що на ці гроші Продан придбав дві квартири у Києві за 6,7 млн грн, два будинки у Туреччині на 74 млн грн і три авто представницького класу за 3,4 млн грн, але оформив їх на близьку особу.

Також слідство перевіряє причетність екс-очільника ДФС до придбання інших об’єктів нерухомості в Києві та люксових автомобілів.