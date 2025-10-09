Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розташована у Львові

Львівський окружний адміністративний суд задовольнив позов Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного до відрахованого курсанта. Хлопець перебував на повному забезпечення і після відрахування мав відшкодувати витрати на своє утримання під час навчання (226 тис. грн). Він добровільно не виконав умови контракту, тому навчальний заклад змушений був звертатись до суду.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у жовтні 2025 року, Михайла Я. у липні 2023 року зарахували до Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Через рік хлопець вирішив покинути навчання, подавши рапорт про відрахування з військової академії.

Перед відрахуванням із Михайлом Я. провели кілька бесід, зокрема начальник навчального курсу, начальник ВКСС та начальник Національної академії, після чого контракт із курсантом був достроково розірваний.

Під час навчання курсанти перебувають на повному державному забезпеченні і у випадку дострокового розірвання контракту мають відшкодувати витрати на своє утримання під час навчання. У випадку Михайла Я. йдеться про 226 тис. грн, які він добровільно не компенсував. Через це представник академії був змушений звернутись до суду, щоб стягнути гроші.

Цю справу розглянув суддя Ростислав Кузан, який дослідив усі матеріали та аргументи. Відрахований курсант не скористався правом подати відзив на позовну заяву та пояснити свою позицію суду.

Суддя визнав позов Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного обґрунтованим та зобов’язав Михайла Я. виплатити 226 тис. грн за своє утримання під час навчання. Рішення суду ще можна оскаржити.