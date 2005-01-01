Суд звільнив від покарання активіста, який зробив напис на паркані Монумента Слави у Львові

Активіст, який залишив написи на паркані біля Монумента Слави, уникнув покарання

Галицький райсуд Львова 6 червня закрив адміністративну справу проти громадського активіста Антона Петрівського, який у ніч на 9 травня у Львові розмалював паркан біля Монумента Слави на вул. Стрийській написами «Советська окупа[ція]» та «Окупація».

Про закриття адміністративної справи проти Антона Петрівського повідомив користувач Олег Окопський на своїй сторінці у Facebook.

У постанові вказано, що з огляду на те, що написи, які чоловік наніс на паркан не є нецензурною лексикою і ніхто з громадян не поскаржився щодо порушення ним громадського спокою, суд у діях Петрівського не побачив складу адміністративного правопорушення.

Копія постанови Галицького райсуду про закриття справи про адмінправопорушення

Як інформував ZAXID.NET, в ніч на 9 травня цього року у Львові зробили напис на паркані біля Монумента Слави. Екіпаж поліції виявив на місці події трьох чоловіків, віком 19, 21 та 33 роки. Найстарший взяв вину на себе.

Нагадаємо, у лютому 2018 року львівська мерія ухвалила рішення про демонтаж аварійного 30-метрового пілону Монумента Слави, а також про оголошення міжнародного архітектурного конкурсу на облаштування простору, де зараз розташований аварійний монумент.

Його обгородили парканом наприкінці квітня. Вартість паркану становить понад 400 тис. грн.