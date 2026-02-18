Мар’яна Білецька заявила про втручання в її діяльність через розгляд справи про розповсюдження наркотиків

Суддя Яворівського районного суду Марʼяна Білецька Львівської області поскаржилася на тиск з боку невідомої особи через месенджери. На її думку, погрози спричинені розглядом суддею резонансної справи. За скаргою Мар’яни Білецької Вища рада правосуддя звернеться в Офіс генерального прокурора.

Як вказано у скарзі, яку Марʼяна Білецька подала до ВРП, на розгляді судді перебуває обвинувальний акт за підозрою у незаконному виробництві та збуті наркотиків за ч. 1 ст. 307 ККУ. Підозрюваними у цій справі є двоє мешканців Львівщини. 21 грудня 2025 року суддя отримала у телефонні месенджери повідомлення з погрозами. При цьому, судові засідання постійно переносяться з ініціативи захисту підозрюваних.

Марʼяна Білецька припускає, що погрози пов’язані саме з розглядом цієї справи і намаганням її «зам’яти». Суддя звернулася до ВРП із заявою про втручання в її діяльність. Крім цього, наприкінці 2025 року Яворівська окружна прокуратура відкрила кримінальне провадження ч. 1 ст. 376 ККУ.

17 лютого ВРП розглянула заяву Мар’яни Білецької та вирішила звернутися до Офісу генерального прокурора з проханням надати інформацію розслідування.

Нагадаємо, суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області Лев Медведик повідомив у Вищу раду правосуддя про втручання в його діяльність та тиск від місцевого ТЦК і СП.