Конституція США забороняє висувати федеральні звинувачення та переслідувати чинного президента

Окружний суддя США Таня Чуткан задовольнила клопотання спеціального прокурора Міністерства юстиції США Джека Сміта про закриття справи щодо обраного президента Дональда Трампа у змові з метою підриву результатів виборів у 2020 році. Це стало можливим завдяки перемозі Трампа на цьогорічних президентських виборах, повідомила газета The Hill в понеділок, 25 листопада.

Відтак суд надасть уряду дозвіл закрити цю справу. The Hill зауважує, що цю справу закрили без будь-яких застережень, утім існує можливість, що уряд може знову висунути обвинувачення Трампу після закінчення його президентської каденції.

Наразі рішення суду офіційно завершило судове переслідування Трампа за обвинуваченнями у чотирьох кримінальних злочинах через його спроби змінити результати президентських виборів у 2020 році. Наслідком цих дій, зокрема, став штурм Капітолія США 6 січня 2021 року.

Раніше спецпрокурор Джек Сміт ухвалив рішення припинити обидва свої кримінальні провадження проти Дональда Трампа відповідно до політики Міністерства юстиції США щодо заборони судового переслідування чинного президента.

Прокурор також попросив відмовитися від своєї апеляції щодо відновлення кримінальних переслідувань у Флориді, де Дональда Трампа звинувачують у незаконному зберіганні секретних документів. Очікується, що невдовзі це клопотання задовольнить 11-й окружний апеляційний суд США.

До слова, 22 листопада суд Нью-Йорка втретє відклав оголошення вироку обраному президенту Дональду Трампу у справі про підкуп порноактриси Стормі Деніелс. Адвокати Трампа назвали це остаточною перемогою.