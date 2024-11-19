Для допомоги агентству, відповідальному за депортації, Трамп планує залучити військових США

Новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підтвердив, що оголосить в країні надзвичайний стан та залучить військовослужбовців для кампанії з масової депортації. Про це він повідомив у понеділок, 18 листопада, у своїй соцмережі Truth Social.

Політик відповів на пост активіста Тома Фіттона про можливе запровадження надзвичайного стану в країні для депортацій. Зазначається, що до масових видворень мігрантів нова адміністрація президента може залучити і військовослужбовців.

«Правда!», – підтвердив Трамп слова активіста.

За даними ВВС, коментар Дональда Трампа з’явився на тлі зростання цікавості суспільства, чи виконає він передвиборчу обіцянку, що стосується мігрантів. Нагадаємо, перед виборами президента Трамп неодноразово обіцяв мобілізувати Національну гвардію для допомоги імміграційним і митним органам (ICE) – агентству, яке здійснює депортації. Наразі в ICE працюють 20 тис. співробітників, тож експерти сумніваються, чи вдасться агентство знайти мільйони мігрантів.

Тема депортацій нелегальних мігрантів з США стала однією з ключових у передвиборчій політиці Дональда Трампа. Під час мітингів перед виборами політик заявляв, що почне депортацію у перший день перебування на посаді.

За чотири роки правління попередньої адміністрації Трампа близько 1,5 млн людей було депортовано як з кордону, так і з внутрішньої території США. За адміністрації Байдена до лютого 2024 року депортували 1,1 млн людей.