Концерн експортував в Росію 95% виробленої в Україні продукції

Працівники ДБР завершили розслідування щодо власників та топменеджменту концерну, що забезпечував продукцією російський військово-промисловий комплекс навіть після повномасштабного вторгнення. Організатором злочинної схеми був колишній народний депутат, член «Партії Регіонів». До співпраці він залучив близьких родичів, менеджмент промислово-інноваційної групи компаній та громадян РФ, повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора та Державного бюро розслідувань у четвер, 6 червня.

Слідчі встановили, що група компаній родини екснардепа з 2014 року забезпечувала російські та білоруські держпідприємства високоефективним та енергоощадним обладнанням. Воно є необхідним для функціонування нафтогазовидобувних, гірничих, металургійних, хімічних, вугільних, транспортних підприємств та інших структур оборонно-промислового комплексу країни-агресора.

«Компресори й компресорні установки є комплектуючими частинами, що використовуються у складі бойових залізничних ракетних комплексах 15П961 «Молодець», які знаходяться на бойовому чергуванні у складі ракетних військ стратегічного призначення у російській федерації. Окрім того, використовуються у складі спеціальних броньованих потягів, які призначені для ведення інженерної розвідки залізничних маршрутів, розмінування, бойової охорони та супроводження військових ешелонів РФ», – зазначають у пресслужбі ДБР.

Концерн займав друге місце у постачанні товарів для російських компаній, експортуючи 95% виробленої в Україні продукції. Зараз ця продукція використовується у військовій сфері, а саме безпосередньо у військово-промисловому комплексі Російської Федерації, зокрема на Донецькому та Запорізькому напрямках під час ведення війни проти України.

Як раніше повідомляла «Українська правда», посилаючись на джерело в правоохоронних органах, йдеться про народного депутата 3-го і 4-го скликання Григорія Дашутіна і його концерн NICMAS. Самих ділків затримали у червні 2023 року, водночас з 24 лютого 2022 року вони встигли поставити до РФ складників щонайменше на понад 160 млн грн через підконтрольні іноземні та російські фірми-прокладки.

Зазначається, що бюро викрило та заблокувало міжнародний канал постачання складників для військово-промислового комплексу та об'єктів критичної інфраструктури РФ наприкінці листопада 2022 року. Тоді ДБР також унеможливило участь зрадників-колаборантів у тендерних процедурах силових відомств агресора.

Як нагадали в ДБР, під час слідчих дій їхні працівники виявили у колишнього нардепа вилучили книги, які звеличують Росію та пропагують її імперські наративи, російські відзнаки та навіть комсомольський значок. У деяких підозрюваних були знайдені паспорти РФ, договори з російською федерацією.

Слідчі ДБР встановили, що до складу злочинної організації входило щонайменше 11 осіб. Серед них — менеджмент промислово-інноваційної групи компаній та громадяни РФ. Семеро підозрюваних, у тому числі й колишній народний депутат, обвинувачуються у створенні злочинної організації та пособництві державі-агресору (ст. 255, ст. 111-2 ККУ). Зловмисникам загрожує позбавлення волі строком до 13 років. В окреме провадження виділено матеріали досудового розслідування стосовно чотирьох учасників злочинної організації у зв’язку із їх розшуком.