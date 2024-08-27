Фігурант численних скандалів, посадовець МВС часів Віктора Януковича Олег Татаров працює заступником керівника ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що заступник керівника Офісу президента України Олег Татаров разом з чинним главою СБУ Василем Малюком вбивали чеченців (вочевидь йдеться про бійців чеченського підрозділу «Ахмат», що воює у складі російської армії) у Києві. Про це глава держави заявив на пресконференції у рамках форуму «Україна 2024. Незалежність», що відбувся у вівторок, 27 серпня.

У відповідь на питання одного із присутніх журналістів про ефективність команди президента, зокрема контроверсійного заступника голови ОП Олега Татарова, Зеленський неочікувано заявив, що Татаров і голова СБУ Василь Малюк «вбивали чеченців у Києві» на початку повномасштабного вторгнення Росії.

«Про це знають Сполучені Штати та всі. Олег Татаров разом із Василем Малюком вбивали чеченців в Україні, у Києві. Замало? Вигнати його? Щоб його вбили рускі?», – заявив президент і додав, що це була непублічна інформація.

Хто такий Олег Татаров

41-річний Олег Татаров є заступником керівника Офісу президента України з 5 серпня 2020 року. До 2014 року він був заступником начальника Головного слідчого управління МВС України.

Під час Революції гідності він проводив брифінги від імені МВС, зокрема, говорив про напади працівників тодішньої міліції на протестувальників. Віктор Янукович його нагороджував як «заслуженого юриста України».

Татаров заперечує виконання злочинних наказів, та заявляє, що діяв тоді як офіцер. Після люстрації він очолював юридичний департамент «Укрбуду» та займався адвокатською практикою, зокрема представляв інтереси Андрія Портнова і Вадима Новинського.

Після нібито люстрації, тобто заборони надалі працювати на держслужбі, очолив юридичний департамент корпорації «Укрбуд» і обіймав посаду до 2017 року, займаючись водночас приватною адвокатською практикою. Однак у грудні 2020 року Татарову оголосили підозру в причетності до корупції в період його роботи на топ-посаді в будівельній компанії «УкрБуд». Нібито через нього могли передавати хабарі.

Татарова призначили в Офіс президента восени 2020 року, він відповідає за правоохоронний напрям. Його призначення спровокувало скандал, оскільки до 2014 року він був заступником начальника Головного слідчого управління МВС і неоднозначно висловлювався про учасників Майдану.

У червні 2023 року низка українських ЗМІ писали, що Татаров має істотний вплив на правоохоронні органи, зокрема на ДБР, БЕБ, СБУ та Нацполіцію.