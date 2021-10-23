Чоловік після розстрілу позбирав гільзи і втік з міста

Тернопільські слідчі поліції та працівники прокуратури завершили слідство у вбивстві, яке трапилося 21 вересня 1997 року. Невідомий у селі Підгородня поблизу Тернополя жорстоко розстріляв підприємця, його дружину та собаку. За версією слідства підозрюваним став племінник чоловіка. Тепер чоловік постане перед судом.

Тернопільська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно тернополянина, обвинуваченого в умисному вбивстві двох осіб за ч. 2 п. 1 ст. 115 КК України, а саме умисне вбивство двох і більше осіб. «За версією слідства, громадянин К., перебуваючи у родинних зв’язках із підприємцем, у вересні 1997 року дізнався, що його дядько поїхав у м. Київ з метою отримання валютного кредиту для відкриття молокозаводу. Уточнивши у водія час повернення родича зі столиці, обвинувачений узяв із собою пістолет та уночі 21 вересня 1997 року зайшов до будинку потерпілих з наміром убивства», – повідомляють в прокуратурі Тернопільщини.

За повідомленням поліцейських підозрюваний мав добрі навички у стрільбі. Він вистрілив 12 разів у дядька, його дружину та собаку. Після того, почав нишпорити будинку, адже був повідомлений про те, що дядько зі столиці привіз гроші. Однак коштів так і не знайшов, тому зібрав усі гільзи в будинку та пішов з місця злочину, покинувши людей помирати.

Мотивом вбивства стала чимала сума грошей, однак вбивця її в будинку так і не знайшов

«Хоча минуло понад 24 роки з часу жахливого вбивства, завдяки наполегливості слідчих поліції та прокурорів вдалося розкрити злочин та зібрати беззаперечні докази причетності обвинуваченого до його скоєння», – повідомляють в прокуратурі Тернопільщини.

Зараз слідство завершено, а усі матеріали передані до суду. Де зараз знаходиться підозрюваний поки що не відомо. З власних джерел ZAXID.NET відомо, що вбитим бізнесменом був власник кількох магазинів в Тернополі, одним з них – крамниця «Молоко» в самому центрі міста біля Архикатедрального собору. Зараз в цьому приміщенні розташований один із косметичних супермаркетів.