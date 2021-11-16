Хлопець розкаявся, але суд все одно присудив йому аршт

Тернопільський міськрайонний суд арештував на 17 діб неповнолітнього хлопця, який побив старшого чоловіка через зауваження. Бійка сталася весною 2020-го у дворі на вул. Богдана Лепкого, 14. Чоловік зробив компанії юнаків зауваження через лайку, після чого один із хлопців підійшов до перехожого і завдав йому кілька ударів руками та ногами, знімаючи це все на відео.

Інцидент стався ввечері 19 квітня 2020-го, коли троє юнаків перебували на дитячому майданчику у дворі на вул. Б. Лепкого. Компанія голосного кричала і лаялася, це почув один із перехожих і зробив юнакам зауваження. Після цього двоє хлопців вибачилися, а третій, 17-річний студент Хоростківського професійного сільськогосподарського ліцею, спровокував конфлікт і почав бити чоловіка, знімаючи це на мобільний телефон.

«Хлопець почав висловлюватися нецензурною лексикою, а потім розпочав словесний конфлікт із незнайомим йому чоловіком. Після сварки умисно завдавав удару ногою в бік. Надалі неповнолітній наніс ще один удар правою ногою в потилицю потерпілого. А після цього почав бити чоловіка кулаками в різні частини тіла та голови», – повідомляється у вироку Тернопільського міськрайонного суду.

Суддя Тернопільського міськрайонного суду Валентин Ломакін долучив до справи частину відео, яке було зняте під час побиття. На записі видно, як юнак скинув із себе кофту та почав нецензурно висловлюватись та провокувати чоловіка. Після чого почалась шарпанина і бійка, під час якої обоє впали на землю. Хлопець встиг піднятися і продовжував бити старшого тернополянина кулаками в голову, поки той стояв на колінах.

На наступний день постраждалий звернувся у травмпункт, судово-медична експертиза виявила в тернополянина травми середньої тяжкості.

Під час судового засідання юнак визнав свою провину і сказав, що у вчиненому щиро розкаюється та просить пробачення у потерпілого. Адвокат порушника просив суд залишити його без покарання на опіку матері. Однак суддя Валентин Ломакін призначив для хлопця покарання у вигляді арешту на 15 діб.