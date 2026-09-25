Проходити огляд на стан сп’яніння порушниця відмовилася

Патрульні втретє затримали тернополянку за кермом автомобіля під дією наркотиків. Жінка їздила по вулицях міста під час комендантської години. Пройти огляд на стан сп’яніння вона відмовилася. Про це повідомили в управлінні патрульної поліції в Тернопільській області у п’ятницю, 25 вересня.

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Патрульні зупинили автомобіль Acura близько 3:00 25 вересня на вулиці Лучаковського на масиві Дружба. За кермом була 38-річна водійка.

«Під час спілкування з нею інспектори помітили в неї ознаки наркотичного сп’яніння. Однак від проходження огляду жінка відмовилася», – йдеться у повідомленні поліції.

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Під час перевірки документів правоохоронці встановили, що за останні два місяці на неї вже двічі складали протоколи за керування з ознаками наркотичного сп’яніння. Наразі очікується рішення суду.

Цього разу на порушницю знову склали протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом в стані спʼяніння). На тернополянку очікує штраф у розмірі 17 тис. грн з позбавленням права керування на один рік.

️Нагадуємо, що у вересні ще одну тернополянку втретє за рік оштрафували за їзду на електросамокаті під наркотиками. 36-річна жінка їздила містом під час комендантської години. Під час поверхневого огляду в неї також виявили згорток канабісу.

Ще одна 22-річна тернополянка у серпні цього року отримала 24-й штраф за перевищення швидкості та порушення ПДР. Востаннє вона їхала на BMW зі швидкістю 147 км/год у місті.