Прах Марії Федак, тещі голови ОУН Андрія Мельника, ексгумували у Люксембургу

У п’ятницю, 11 вересня, виконком Львівської міськради прийняв рішення про перепоховання Марії Федак, матері дружини голови ОУН Андрія Мельника, на Личаківському кладовищі, де уже похований її чоловік – видатний адвокат Степан Федак.

«Це рішення, яке уже давно назріло. Зараз ми його реалізовуємо. У медіа вчора ми читали, що відбулась ексгумація останків Марії Федак, сьогодні домовина з прахом прибуде до Львова», – сказав керуючий справами виконавчого комітету Львівської міської ради Євген Бойко.

Марія Федак виховала вісьмох дітей у дусі безкомпромісного націоналізму

За словами Євгена Бойка, анонсовано, що перепоховання відбудеться 18 вересня, захоронення здійсниться на Личаківському цвинтарі поряд з могилою Степана Федака.

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Чин прощання розпочнеться у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла о 14:00, після цього відбудеться церемонія прощання на площі Ринок перед Ратушею. О 15:00 буде захоронення праху Марії Федак на Личаківському цвинтарі.

Марія Федак народилася у 1874 році на Тернопільщині в родині священника. Була активною учасницею жіночого просвітницького руху Галичини, належала до керівництва спілки «Труд», опікувалася благодійністю та підтримувала заарештовану студентську молодь. Марія Федак померла 1952 року і була похована на цвинтарі Боневуа в Люксембурзі.

Прах Марії Федак, тещі голови ОУН Андрія Мельника, ексгумували у Люксембургу. Голова Організації українських націоналістів Богдан Червак писав, що вона виховала вісьмох дітей у дусі безкомпромісного націоналізму. Доля пов'язала Марію Федак з найважливішими постатями українського XX століття: її донька Ольга вийшла заміж за засновника ОУН Євгена Коновальця, а молодша Софія пов’язала своє життя з його наступником – Андрієм Мельником.

Нагадаємо, подружжя Андрія і Софії Мельників перепоховали в Україні 25 травня. На Національному військовому меморіальному кладовищі у Києві на їхніх могилах встановили нові кам’яні хрести. Євгена Кoнoвaльця, який був побратимом і свояком Андрія Мельника, 18 серпня також перепоховали на НВМК. А надгробок з його могили перевезли у Зашків.