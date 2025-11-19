Артем Некрасов має значний досвід роботи у сфері енергетики

Кабінет міністрів призначив Артема Некрасова виконувачем обовʼязків міністра енергетики України на тлі звільнення з посади Світлани Гринчук. Відповідне розпорядження уряд схвалив на своєму засіданні в середу, 19 листопада, повідомила пресслужба міністерства.

Некрасов розповів, чим займатиметься на посаді, поки Кабінет міністрів та Верховна Рада визначатимуться з кандидатурою нового очільника Міненерго.

«Усвідомлюю всю вагу відповідальності перед країною та галуззю. Ми увійшли в активну фазу найскладнішого в історії України опалювального сезону. Відтак серед невідкладних завдань – стабільна робота енергосистеми, прозорість процесів, відновлення довіри та ефективна співпраця з міжнародними партнерами, залучення ресурсів для ремонтів та відновлення пошкоджених енергетичних об'єктів. Докладу всіх зусиль, щоб впоратися з цими викликами...» – сказав Артем Некрасов.

Зі серпня 2025 року Некрасов працював першим заступником міністерки енергетики, а раніше керував ДП «Гарантований покупець».

Посадовець має значний досвід роботи у сфері енергетики, працював на підприємстві з проєктування, виробництва та впровадження високоманеврової газової генерації електричної енергії; на підприємствах розподілу і поставки електричної енергії. Довгий час обіймав керівні посади в АТ «Харківобленерго», працював у ВАТ «Запоріжжяобленерго» та ВАТ «Сумиобленерго», ДП «КАЛУСЬКА ТЕЦ-НОВА» і ДП НВКГ «ЗОРЯ-МАШПРОЕКТ».

Нагадаємо, 19 листопада народні депутати проголосували за звільнення міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук.

Галущенко фігурує на так званих «плівках Міндіча», які НАБУ оприлюднило 11 листопада у межах розслідування корупційної схеми в «Енергоатомі». За даними слідчих, зловмисники отримували хабарі від підрядників НАЕК «Енергоатом» у розмірі від 10% до 15% від вартості контракту. Незаконно отримані гроші легалізовували через так званий «бек-офіс» у центрі Києва, йдеться про близько 100 млн доларів. Приміщення офісу належить родині екснардепа, а нині сенатора в Росії Андрія Деркача.

Прокурор САП вважає, що упродовж 2025 року бізнесмен Тимур Міндіч, який був куратором схеми, мав вплив на тодішнього міністра енергетики Германа Галущенка та тодішнього міністра оборони Рустема Умєрова. Також у справі фігурує колишній віцепрем’єр – міністр національної єдності Олексій Чернишов, посадовці «Енергоатому» та інші.