Микита Потураєв зазначив, що заяву уже підписали 10 депутатів від фракції

Депутати партії «Слуга народу» в середу, 19 листопада заявили про необхідність створення нового уряду та коаліції на тлі антикорупційного розслідування в «Енергоатомі». Відповідну заяву опублікував нардеп Микита Потураєв.

У заяві депутати закликають створити коаліцію національної стійкості за участі всіх проукраїнських сил у парламенті, аби відновити довіру громадян і партнерів.

«Ми закликаємо всі парламентські проукраїнські сили відмовитися від вузькопартійних і персональних пріоритетів, які можуть стати на заваді такому об’єднанню», – йдеться у повідомленні.

Після створення коаліції нардепи пропонують перейти до формування уряду національної стійкості. На їхню думку, такий уряд має бути сформований без партійних квот та кулуарних домовленостей, складений із фахівців з бездоганною репутацією та підтвердженим досвідом управління у відповідних сферах.

Представники партії також повідомили, що всі без винятку фігуранти антикорупційного розслідування НАБУ і САП щодо діяльності злочинного угруповання під орудою Тимура Міндіча мають бути звільненими негайно. А якщо подальше розслідування виявить нових причетних з владними повноваженнями – до них також мають бути застосовані найжорсткіші санкції.

У «Слузі народу» також наголосили на важливості дотримання конституційного балансу між президентом, Верховною Радою та Кабінетом Міністрів. У заяві зазначено, що діяльність Офісу президента має бути максимально прозорою та позбавленою неформального впливу осіб, причетних до корупції.

Потураєв повідомив «Суспільному», що заява є відкритою та інші депутати можуть долучатись до неї. За його словами, заяву уже підписали 10 депутатів від фракції. Тим часом речниця «Слуги народу» Юлія Палійчук зауважила, що заява Микити Потураєва не є позицією фракції.

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ та САП повідомили про викриття масштабної корупційної схеми в енергетичному секторі України. За даними слідчих, зловмисники отримували хабарі від підрядників НАЕК «Енергоатом» у розмірі від 10% до 15% від вартості контракту. Незаконно отримані гроші легалізовували через так званий «бек-офіс» у центрі Києва, йдеться про близько 100 млн доларів.

Після розслідування НАБУ та вимоги президента України Володимира Зеленського про звільнення міністрів юстиції та енергетики, Світлана Гринчук, а згодом і Герман Галущенко написали заяви про відставки з посад.

19 листопада Верховна Рада проголосувала за звільнення Галущенка та Гринчук.