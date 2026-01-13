З листопада 2024 року Роман Романюк був заступником голови Волинської ОВА

Тимчасовим виконувачем обов’язків голови Волинської обласної військової адміністрації став Роман Романюк. Він замінив на посаді Івана Рудницького, якого призначили першим заступником голови Служби безпеки України. Відповідний указ з’явився ввечері у понеділок, 12 січня, на офіційному сайті президента.

До призначення 40-річний Роман Романюк обіймав посаду заступника голови Волинської ОВА. Свою кар’єру він розпочинав менеджером, у 2010–2012 роках виконував обов’язки директора «Правекс-Банку». У 2017–2022 роках очолював Волинський обласний центр зайнятості.

У липні 2022 року Романюк став керівником Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, де працював до лютого 2024 року. У січні 2025 року його призначили заступником голови Волинської ОВА.

Нагадаємо, 12 січня президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Івана Рудницького з посади начальника Волинської ОВА. Іншим указом його призначили першим заступником голови Служби безпеки України.

Іван Рудницький – полковник СБУ та контррозвідник із понад 20-річним досвідом служби. Він працював на оперативних і керівних посадах у СБУ, зокрема очолював управління служби в Закарпатській та Волинській областях. У листопаді 2024 року його призначили головою Волинської ОВА.