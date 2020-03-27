Тисячі українців чекають на кордоні повернення додому. Фото дня

В чергах на українсько-польському кордоні у пункті пропуску в Корчовій скупчилися тисячі українців, які хочуть повернутись додому, адже з 28 березня Україна закриває усі міжнародні пасажирські сполучення до кінця карантину. У прикордонних чергах люди не дотримуються дистанції, тісно збившись в один натовп. Після приїзду в Україну всі, хто прибув з-за кордону, повинні самоізолюватися і відбути 14-денний карантин.

Фото Dareka Delmanowicza / PAP