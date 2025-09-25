Дональд Трамп вимагає в Туреччини припинити купувати російську нафту

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що хоче аби Туреччина перестала купувати нафту в Росії. Про це Трамп сказав під час зустрічі з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом у четвер, 25 вересня.

За словами Дональда Трампа, через розпочату війну проти України російська економіка перебуває у «жахливому» стані. Президент США зауважив, що Росія витратила багато грошей на фінансування війни, але не здобула серйозних успіхів на фронті. Також Трамп зауважив, що російська армія зазнала великих втрат серед особового складу.

«Я дуже розчарований у Путіні. А він боровся завзято, боровся довго, і вони втратили мільйони, близько мільйона солдатів. І знаєте, після всіх цих потужних бомбардувань за останні два тижні вони майже не захопили території. Тільки подумайте. Росія витратила мільйони й мільйони доларів на бомби, ракети, боєприпаси й життя. Життя. І вони практично не отримали територію», – заявив Дональд Трамп.

Також Дональд Трамп заявив, що Туреччина має припинити купувати нафту в Росії. На думку президента США, таке рішення вплине на здатність Путіна фінансувати російську армію.

«Я хотів би, щоб він (президент Туреччини, – ред.) припинив купувати нафту у Росії, поки Росія продовжує свої агресивні дії проти України», – заявив президент США.

Крім того, глава Білого дому висловив думку, що Реджеп Ердоган може виступити посередником між Володимиром Зеленським та Владіміром Путіним. Дональд Трамп зауважив, що «Путін, і Зеленський поважають Ердогана».

Нагадаємо, у січні 2025 року на Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі Дональд Трамп закликав Саудівську Аравію та Організацію країн-експортерів нафти (ОПЕК) знизити ціни на нафту. За словами Трампа, це може посприяти закінченню війни Росії проти України.