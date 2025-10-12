Дональд Трамп закликав відновити розслідування

Президент США Дональд Трамп закликав відновити розслідування щодо ініційованої проти нього у 2019 році процедури імпічменту за звинуваченням у тиску на президента України Володимира Зеленського. Про це він написав у неділю, 12 жовтня, на сторінці у своїй соцмережі Truth Social.

«Український імпічмент (щодо мене!) був значно масштабнішим і більш незаконним обманом, ніж Вотергейт. Я сподіваюся, що відповідні органи, включно з Конгресом, розслідують це», – написав Дональд Трамп.

Крім того, Трамп звинуватив тогочасного заступника голови Комітету з розвідки Палати представників Адама Шиффа у «нечесності й корупції».

Нагадаємо, під час першої каденції Дональда Трампа Демократична партія звинуватила його у тиску на Україну для втручання у виборчу кампанію 2019 року. Трампа звинуватили у тому, що під час телефонної розмови із Зеленським Трамп тиснув на нього, вимагаючи розслідувати діяльність Гантера Байдена, сина Джо Байдена, в Україні.

Телефонна розмова із Зеленським стала причиною оголошення Дональду Трампу першого імпічменту, який все ж не відбувся – Сенат виправдав Дональда Трампа, хоч Палата представників оголосила йому імпічмент.