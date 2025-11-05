Російська Федерація продовжує свою дезінформаційну кампанію, спрямовану на Україну та країни-члени Євросоюзу. Тут країна-агресорка намагається досягнути одразу кілька цілей: посіяти зерно зневіри в українцях, віднадити країни-партнери від допомоги нашій державі і поширити свій інформаційний вплив на тих, хто вагається.

ZAXID.NET зібрав кілька яскравих прикладів російської пропаганди за останній час. Це зібране бінго з наративів, спрямованих на залякування та поширення паніки. Далі пропонуємо оглянути тези, які поширюють рупори Кремля, і разом їх спростувати.

Третя світова і побрехеньки про Україну

Росія продовжує свої спроби розхитати відносини між ЄС та Україною. Тут держава-агресорка хоче і віднадити Європу від підтримки, і залякати іноземців «агресивними українцями», і деморалізувати українців.

Кремлівський воєнкор і пропагандист Алєксандр Коц заявив, буцімто Україна планує «провокації проти європейських країн». У своєму матеріалі він посилається на представницю російського МЗС Захарову та Службу зовнішньої розвідки РФ. Ці «експерти» нещодавно стверджували, що Україна буцімто збирається відремонтувати перехоплені російські дрони, зарядити їх вибухівкою та направити на великі транспортні хаби у Польщі та Румунії. Для цього нібито вже завезли відремонтовані у Львові «герані» на Яворівський полігон.

По-перше, Росія часто оманливо звинувачує Україну у провокаціях упродовж усього часу війни ще з 2014 року. «Донєцкая алєя янголов», «утіснєніє рускоязичного насілєнія», «робота ППО, а не російська ракета» – усі ці наративи лише посилилися з початком повномасштабного вторгнення. Втім, за вбивствами українців – і україно-, і російськомовних – стоїть саме Росія, яка гатить по цивільній інфраструктурі, знищує міста і села, називаючи це «звільненням».

Те ж саме зараз РФ намагається провернути і з країнами-членами ЄС.

Коц у своєму маніпулятивному повідомленні пише: «Зовсім необовʼязково ставити на крило збитий російський дрон. Достатньо підкласти його частини на місце провокації. Як, зважаючи на все, вже було зроблено в Польщі. Адже нам так і не показали жоден уламок збитого дрона. Все, що було представлене схвильованій громадськості, – безпілотники-обманки “Гербера” без бойової частини і навіть відеокамери».

По-друге, це прямий натяк на те, що країни-члени ЄС можуть і надалі потерпати від російських провокацій, які Росія розпочала з 10 жовтня, масовано атакувавши дронами Польщу.

По-третє, так РФ намагається змістити відповідальність за власну військову агресію та воєнні злочини. Кац пише: «Захід вичерпав інструменти для серйозної ескалації, а результату на землі немає. Плюс, очевидно, Київ і Варшава ставлять за мету втягнути в протистояння Білорусь на тлі зняття з неї санкцій США».

Хоч і очевидним залишається факт: саме Росія не хоче миру. Україна разом із європейськими союзниками створили план миру. Недосконалий для нас, українців, але все ж – крок назустріч. Тим часом Росія досі намагається змусити Україну капітулювати і віддати їй 4 області, які Росія так і не змогла захопити військовим шляхом. І ці пропозиції проштовхує через лояльного до Кремля спецпосланця Трампа Віткоффа. Тобто Росія не хоче миру: окупанти намагаються отримати якомога більше і продовжують реалізовувати цей план і військовим, і політичним чином.

Шпрехенфюрери і русофобія (досі недостатня)

Представниця російського МЗС Захарова знову била на сполох через те, що Україна буцімто продовжує відмовлятися від російської мови. Цього разу вона посилалася і на політиків, і на громадських діячів, і на мовну омбудсменку України, яку назвала «шпрехенфюрером».

«Настав час визнати, що насильницька українізація та скасування рідної мови не спрацювали. Люди в Україні хочуть говорити рідною російською мовою, слухати нею пісні, їх же виконувати, здобувати освіту, читати книги, дивитися кіно», – написала Марія Захарова.

На жаль, деяким українцям важко дається відмова від всього російського. Це стосується не лише мови країни-агресорки, а й так званої «великої культури», яка конвертується в ракети й «шахеди». Наприклад, українці які дивляться російських YouTube блогерів та слухають російську музику на стрімінгових сервісах, оплатили 10 000 fpv-дронів для окупаційної армії.

Цей процес і надалі викликає дискусії в соцмережах і сутички в реальному житті. Але наративи від Росії щодо «ущімлєнія» російськомовних мають ще одну, менш помітну мету: звинуватити Україну на міжнародній арені у порушенні прав і свобод. Це ж стосується пропаганди щодо заборони російської церкви в Україні. Нібито «погані українці» забороняють все, що стосується Росії.

Тим часом Україна завжди відкрита до моніторингу і оптимізуючих процесів щодо верховенства права та поліпшення демократії. Наприклад, Європейська комісія визнала, що наша країна бореться з викликами у цій сфері. Однак рівень дотримання прав людини в Україні назвала задовільним.

Рівень небезпеки: червоний

Тим часом у Центрі протидії дезінформації наголошують, що РФ лише посилюватиме свою пропаганду. Зокрема, ті наративи, що стосуються відносин між Україною та США, ЄС і НАТО.

«Ймовірно, пропаганда активно експлуатуватиме меседж про «санкційну істерію Заходу», подаючи її як доказ слабкості США та ЄС і спроби «зірвати мирні переговори». Одночасно розвиватиметься теза, що санкції є «помстою» за відмову москви поступитися «національними інтересами». Паралельно інформаційна кампанія міститиме персональні випади проти керівництва США та ЄС, зокрема звинувачення у «порушенні домовленостей», «зриві дипломатії» та «спробах втрутитися у внутрішні справи росії», – підкреслюють у ЦПД.

Окремий акцент пропагандисти робитимуть на дискредитації західної військово-технічної допомоги: ворог просуватиме меседжі про продаж Україні старої або неефективної техніки, використання України як «полігону для випробування озброєнь», а також «наживу західного ВПК на поставках в умовах війни».

І все це матиме на меті важливу для загарбників ціль: посварити Україну та партнерів, створити видимість, буцімто для України світла в кінці тунелю немає.

Але воно є і зветься українськими силами оборони. Саме через величезний опір українського війська росіяни змушені вигадувати все нові й нові побрехеньки, бо ж захопити Україну «за три дні» їм не вдалося.

Нам важливо перевіряти всю інформацію, яку отримуєте у сучасному світі. Іноді її джерело – брехлива й цинічна російська пропаганда.