Нещасний випадок стався 15 серпня в селі Чуньків

Троє чоловіків, які чистили криницю в селі Чуньків, померли від отруєння чадним газом. Про це в коментарі ZAXID.NET повідомили в пресслужбі поліції Чернівецької області. Нагадаємо, що нещасний випадок стався 15 серпня. Чоловіки перестали подавати ознаки життя під час очисних робіт в колодязі одного з господарств.

На місце інциденту викликали рятувальників, які за допомогою спеціального обладнання і в протигазах спустилися в криницю і витягнули тіла чоловіків віком 54, 31 та 28 років. Парамедики проводили реанімацію, однак повернути їх до життя не вдалося.

Тіла загиблих передали в судово-медичну експертизу. Через місяць судмедексперти заявили, що причиною смерті трьох чоловіків став чадний газ, який накопичився на дні колодязя.

«Перед тим, як ці чоловіки мали провести очищення, на цій криниці згоріло дерев’яне облицювання. Воно впало на дно і там тліло. Спочатку спустився один чоловік, який перестав відгукуватися через деякий час. За ним спустився інший. А після того, як і той не відповідав, за ними спустився ще один. Усі вони загинули від удушення оксидом вуглецю, тобто чадним газом», – розповіла ZAXID.NET речниця поліції Буковини Кароліна Маришева.

Додамо, що кілька місяців тому подібний випадок трапився в Тернопільській області. Під час очистки однієї з цистерн на спиртзаводі біля Тернополя загинуло троє працівників. Їх причиною смерті стало відсутність кисню на дні цистерни, який витіснили інші гази.