Троє чоловіків з мачете напали на пару українців у Польщі

Правоохоронці вилучили мачете у нападників

Поблизу Познані троє чоловіків з мачете напали на двох українців, які були змушені ховатися на території пожежної частини. Що стало причиною нападу — наразі невідомо.

Як інформує Radio Poznan, 20 серпня близько 22-ї години на територію пожежної частини Познань-Кшесіни забіг закривавлений чоловік з дівчиною. За кілька хвилин за ними приїхав темний автомобіль, з якого вийшли троє чоловіків. Вони намагалися побити чоловіка і погрожували йому.

Пожежники, які надали захист українцям, викликали поліцію. Пораненого чоловіка забрала швидка, а правоохоронці невдовзі затримали двох нападників. В одного з затриманих виявили мачете.

«Ми тепер з’ясовуємо деталі інциденту. У одного з затриманих вилучили мачете, але під час нападу цей предмет жодним чином не використовувався», – повідомили у місцевій поліції.

Поліція затримали двох нападників, фото Wojciech Sikorskii

Правоохоронці додали, що 25-річний українець не має серйозних травм – у нього розсічена губа.

Нападників наразі заарештували. Правоохоронці наразі збирають доказовий матеріал, зокрема з камер стеження. Від цього значною мірою залежить звинувачення, які будуть висунуті нападникам.

Мотиви нападників наразі невідомі.