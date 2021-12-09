Візуалізація майбутньої реконструкції площі Ринок, площі Відродження, площі Тараса Шевченка

У Коломиї реконструюютьтри центральні площі та прилеглі вулиці, щоб зробити центр міста пішохідним. Для цього заборонять рух транспорту попри Ратушу та заберуть з центральної частини парковку. На її місці встановлять лавки та облаштують відкритий простір для масових заходів. Роботи розпочнуть весною 2022 року.

Про те, що центр Коломиї стане пішохідним, повідомив у четвер, 9 грудня, міський голова Богдан Станіславський. За його словами, Коломия давно потребувала пішохідної зони з урахуванням інклюзивних потреб та без припаркованих авто. На відео, яке опублікував мер, представлена візуалізація майбутньої реконструкції площі Ринок, площі Відродження, площі Тараса Шевченка та прилеглих вулиць.

«Проект розроблено ще у 2017 році львівським архітектурним бюро. У планах - перекрити рух транспорту попри Ратушу, озеленити територію поруч фонтану, створити відкритий простір для масових заходів на місці парковки та встановити нові лавочки», – заявив міський голова.

Підготовка до реконструкції у Коломиї вже почалася з робіт на площі Відродження біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Тут почали зрізати аварійні дерева. Загалом за зиму у місті планують завершити усі підготовчі роботи, щоб весною розпочати реалізацію проекту.