Церковний календар на грудень 2025

У грудні на християн чекає низка важливих релігійних подій, серед яких найважливіше – Різдво Христове. Які ще церковні свята припадають на листопад 2025 року, пишуть Православна церква України та Українська греко-католицька церква. Церковний календар ПЦУ та УГКЦ на листопад 2025 року: важливі дати 6 грудня — День святого Миколая Чудотворця ;

; 9 грудня — Непорочне зачаття Пресвятої Богородиці;

24 грудня — Святвечір ;

; 25 грудня — Різдво Христове ;

; 26 грудня — Собор Пресвятої Богородиці;

31 грудня — Святої преподобної Меланії (Маланки).

