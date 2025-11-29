Різдво припадає на четвер: які головні церковні свята відзначають у грудні 2025 року
Церковний календар на грудень 2025
У грудні на християн чекає низка важливих релігійних подій, серед яких найважливіше – Різдво Христове. Які ще церковні свята припадають на листопад 2025 року, пишуть Православна церква України та Українська греко-католицька церква.
Церковний календар ПЦУ та УГКЦ на листопад 2025 року: важливі дати
- 6 грудня — День святого Миколая Чудотворця;
- 9 грудня — Непорочне зачаття Пресвятої Богородиці;
- 24 грудня — Святвечір;
- 25 грудня — Різдво Христове;
- 26 грудня — Собор Пресвятої Богородиці;
- 31 грудня — Святої преподобної Меланії (Маланки).
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter