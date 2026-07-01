Пісними днями у липні залишаються середи та п’ятниці: 1, 3, 8, 10, 17, 22, 24, 29 та 31 липня

У липні на вірян чекають дні пам’яті княгині Ольги, рівноапостольного князя Володимира, пророка Іллі та великомученика Пантелеймона. Також протягом місяця вшановують численних святих, мучеників та апостолів, які займають важливе місце у християнській традиції. У липні немає багатоденних постів, однак зберігаються традиційні пісні дні у середу та п’ятницю. Які дні будуть найважливішими у липні, пишуть Православна церква України та Українська греко-католицька церква.

Церковний календар ПЦУ та УГКЦ на липень 2026 року

Основні церковні дати липня 2026:

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

15.07 – день святого рівноапостольного князя Володимира;

20.07 – день святого пророка Іллі;

25.07 – Успіння святої Анни ;

; 27.07 – день великомученика і цілителя Пантелеймона.

Пісними днями у липні залишаються середи та п’ятниці: 1, 3, 8, 10, 17, 22, 24, 29 та 31 липня. Водночас 15 липня, у день пам’яті князя Володимира, через велике свято допускаються послаблення у пості.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати