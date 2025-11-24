Замість снігу варто очікувати дощ та потепління

Останній тиждень листопада у Львові та області буде мінливим, а замість снігу варто очікувати дощ та потепління. Детальний прогноз погоди із 25 по 28 листопада повідомили в Укргідрометцентрі.

У вівторок, 25 листопада, у Львові та на Львівщині буде потепління. Денна температура повітря становити від 3°С до 5°С тепла, очікується мокрий сніг та дощ. Вночі температура повітря становитиме від 1°С морозу до 1°С тепла.

У середу, 26 листопада, денна температура повітря становитиме від 5°С до 7°С тепла, протягом дня буде хмарно з проясненням, можливий невеликий дощ. Вночі позначки термометра показуватимуть від 3°С до 1°С тепла.

У четвер, 27 листопада, буде хмарно, але істотних опалів не прогнозують. Денна температура повітря становитиме від 0 до 2°С тепла.

У п’ятницю, 28 листопада, також збережеться хмарна погода, денна температура становитиме від 0 до 2°С тепла.