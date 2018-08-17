Цінності історії: ТОП-6 прикрас поза модою і часом

Прикраси, виготовлені з дорогоцінних металів та декоровані самородками, найчастіше купують саме для дарування – коханій чи коханому. Традиція носити ювелірні вироби також тісно пов’язана з деякими соціальними подіями: наприклад, уявити справжнє весілля без символічної обручки важко.

Каталог інтернет-магазину Zlato знайомить нас з сучасними трендами, розповсюдженими на ринку ювелірних виробів. В харизматичному дизайні більшості виробів, для котрих використали золото, срібло, платину, рубіни та діаманти, простежуються нотки класичної вишуканості.

Цікава тема: а як виглядали прикраси сто, двісті, триста років тому? Купити кольє чи каблучку, яку носили аристократи у часи Середньовіччя, – майже неможливо. По-перше, такі рідкісні лоти, зосереджені здебільшого у приватних колекціях мільярдерів, реалізують на статусних аукціонах. По-друге, ціна витвору мистецтва нерідко складає річний бюджет невеличкої держави-поліса. Дозволити собі таку красу спроможні одиниці.

Не варто впадати у розпач: помилуватися окремими безцінними шедеврами пропонують найвідоміші музеї світу. Зазирнемо у минуле та дізнаємось про ТОП-6 прикрас, які вважаються взірцем ювелірного мистецтва.

Обручка для коханої

Кажуть, що традиція дарувати нареченій у день весілля обручку пішла з часів Марії Бургундської. В кінці XV століття дівчина володіла найбагатшим посагом у тодішній Європі. Люблячий батько лишив їй у спадок землі, на яких у сучасному генплані розташовані Бельгія, Франція та Нідерланди.

Обранцем Марії став Максиміліан Австрійський – майбутній імператор Священної Римської імперії. У серпні 1477-го коханий подарував нареченій вишукану обручку з золота, на якій пласкими діамантами була викладена літера «М».

На думку істориків, з цієї миті стартувала мода на весільні прикраси для молодих. Нині обручка Марії Бургундської знаходиться у художньому музеї Відня.

Якщо порівняти виріб із сучасними шлюбними атрибутами, знайдемо багато спільного, адже сьогоднішні обручки також декорують діамантами та відзначають ініціалами молодят.

Найдорожчий у світі перстень

Ціни на окремі ювелірні шедеври сягають десятків мільйоні доларів. І це не історичні прикраси, це роботи сьогоднішній майстрів мистецького жанру.

Найдорожчий у світі перстень, вартість якого понад $ 70 млн., створили ювеліри швейцарської фірми Shawish. В ньому немає металів: перстень виточений з цілісного кристалу!

Пошуки технологій виточення та оздоблення тривали майже рік: майстри обмірковували всі технічні можливості, обирали ескізи, підшуковували підходящий діамант.

Лазерна шліфовка зробила свою справу: 150-каратний самоцвіт із сяйвом північної роси вперше було продемонстровано світу у квітні 2011 року у Лондоні.

Вибір кристалів, якими інкрустують персні та каблучки, доволі насичений. І стати власником прикраси з діамантом вправі дозволити собі кожний охочий. Щоправда,; це не буде 70-мільйонний Diamond Ring.

Сережки для принцеси

У легендарної леді Ді було чимало коштовностей, серед яких – і фамільні прикраси Віндзорів. Особливої уваги заслуговують сережки із комплекту «Лебедине озеро». Таку назву коштовностям дарував випадок.

У 1997 році принцеса Уельська замовила ювелірному Дому Garrards кольє із діамантів та перлів (до речі, у розробці дизайну Діана брала безпосередню участь). Коли дивовижна прикраса була готова, герцогиня з'явилася в ній на прем'єрі балету «Лебедине озеро». Для цілісності не вистачало сережок, отож, наступним кроком було виготовлення прикрас для вух.

Кожна із сережок складається з 15 діамантів та перлин і повторює малюнок кольє. Комплект було продано з аукціону за шалену суму вже після смерті Діани.

Хрестик з минулого

Сучасні ювелірні компанії охоче беруться за виготовлення релігійних прикрас, котрі мають і велике світське значення. Та справжніми шедеврами у даній категорії виробів вважаються не діамантові коштовності, а речі, знайдені під час розкопок. Так в українському Музеї хреста, що знаходиться в Петриківському районі, знаходиться цікава колекція натільних православних атрибутів, зокрема, козацької доби.

Хрестики виготовлені з металу, кераміки, дерева та скла. Експозиція охоплює періоди від Київської Русі – до початку 20-го століття. Майже усі хрестики було знайдені під час археологічних експедицій.

Рідкісний браслет: «пантера» на руці

Красуню Уолліс Сімпсон знають завдяки її відносинам з Едуардом VIII. Саме заради обраниці монарх відрікся від престолу Великобританії у 30-х роках минулого століття.

Усе спільне життя Едуард балував свою кохану дійсно дорогоцінними подарунками (деякі з них були продані на аукціоні в 2010 році). Один з предметів заслуговує на окрему увагу: це браслет від Картьє у формі пантери. Тіло дикої кішки складається з безлічі дрібних діамантів і онікса. Очі виточені з смарагду.

Вартість краси перевищує 12 млн. доларів, але, хіба це гроші для чоловіка, який щиро кохає?

Таємниця кулону з чорним діамантом

Подивіться на фото: це – чорний діамант «Орлов». Незважаючи на неймовірну красу, за «камінцем» тягнеться сумна історія. Інша назва діаманту – «Око Брахми». Кажуть, що він був викрадений із статуї індуїстського бога Брахми в Пондічеррі. З цієї миті за ним, ніби, тягнеться прокляття, що пояснює низку самогубств власників.

Серед тих, хто володів діамантом, – Дж. Періс із США, російські княжни Надія Орлова та Леоніла Галіцина-Баріатінські (усі вони покінчили з життям).

Перш ніж стати «родзинкою» кулону, камінець зазнав певних деформацій: діамант було розділено на три частини, аби припинилось «чорне прокляття».

Певно, погана слава зникла, адже в 2006 році голлівудська «зірка» Фелісітія Хоффман зважилася надіти прикрасу на церемонію вручення «Оскара» – і лишилась цілком здорова.

Асортимент прикрас, які ви бачите на сайті інтернет-магазину Злато, представлений не лише для милування. Це все для продажу! Зверніть увагу на те, що деякі вироби (котрі виставлені на розпродаж) ви в змозі купить геть недорого. Хтозна, як повернеться колесо історії відносно сучасних дорогоцінностей. Не виняток, що й вони претендують на особливо місце в умовній книзі літописання. Років так за сто, двісті.