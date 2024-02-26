Центральне розвідувальне управління Сполучених Штатів залучає Україну як свого партнера для боротьби з Кремлем та його впливом. Про це пише видання The New York Times.

Видання пише, що ЦРУ та українські спецслужби створили в Україні 12 секретних об'єктів та дві бази уздовж російського кордону, на яких здійснюється перехоплення важливої інформації. Зокрема, ці бази прослуховують російські секретні ефіри, а також пункти управління дронами-камікадзе.

Крім того, за сприяння ЦРУ було створено нову українську мережу агентів, яка діє у Росії, Європі, на Кубі та інших місцях, для протистояння російським шпигунам.

Видання пише, що у 2016 році ЦРУ почало тренувати елітний український десантний загін, відомий як підрозділ 2245. Ці агенти перехоплювали російські засоби звʼязку та дрони, які пізніше передавались до ЦРУ, щоб технічні працівники мали змогу їх перепроектувати та зламувати системи шифрування.

Одним із офіцерів був нинішній керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. Видання зазначає, що наразі ця мережа дуже важлива, оскільки Росія почала війну, а Україна все "більше залежить від диверсій і ракетних ударів великої дальності, які вимагають присутності шпигунів далеко в тилу ворога".

Також, за інформцією журналістів, минулого четверга, 22 лютого, директор ЦРУ Вільям Бернс приїздив до України щоб надати впевненість українському військово-політичному керівництву у продовженні співпраці. Цей візит був десятим від початку повномасштабного вторгнення РФ до України.

Крім того, як пише видання, українці допомогли Сполученим Штатам переслідувати російських оперативників, які втручалися в американські президентські вибори у 2016 році.

Журналісти пишуть, що співпраця з Україною була настільки успішною, що у США думали над тим, щоб створити подібні підрозділи в інших європейських спецслужбах, для протистояння РФ Очільник департаменту ЦРУ, який займається операціями проти РФ, навіть організував таємну зустріч у Нідерландах.

Там представники ЦРУ, британської МІ-6, ГУР МО України, нідерландської розвідки та інших агенцій домовилися почати об’єднувати більше своїх розвідувальних даних про Росію. Результатом стала таємна коаліція проти Росії, і українці є її важливими учасниками.