Микола Тарарін стане новим народним депутатом

Центральна виборча комісія визнала новим народним депутатом від «Слуги народу» Миколу Тараріна. Про це ЦВК повідомила 16 серпня. Перед цим комісія отримала постанову Верховної Ради про припинення повноважень Андрія Холодова на основі його заяви.

«ЦВК розглянула Постанову та визнала Миколу Тараріна, наступного за черговістю кандидата (#147 у виборчому списку партії «Слуга народу») обраним народним депутатом України на цих виборах в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі», – йдеться в повідомленні.

«Радіо Свобода» пише, що 44-річний Тарарін був адвокатом фірми «Гелон», яка представляла інтереси студії «95 квартал». Людина з таким іменем також є в реєстрі адвокатів.

Нагадаємо, 28 липня стало відомо, що народний депутат від партії «Слуга народу» Андрій Холодов виїхав з України в січні 2023 року і з того часу не повертався. Пів року він не відвідував засідання Верховної Ради і не голосував. Наразі, за даними журналістів, Холодов перебуває з родиною на Кіпрі, де має нерухомість. З України нардеп виїхав через пропускний пункт на кордоні із Румунією.

До слова, з нардепом також пов'язаний тютюновий скандал – у 2019 році у Холодова, автора законопроекту щодо подорожчання сигарет, знайшли сигаретний бізнес. За цим фактом проти нардепа НАБУ відкрило кримінальне провадження, яке, втім, не повпливало на його депутатську діяльність. У середу, 9 серпня, Верховна Рада України достроково припинила депутатські повноваження народного депутата від фракції «Слуга народу» Андрія Холодова.