Чоловік у військовій формі відштовхує жінку від дверей під’їзду будинку, шарпає, через що вона падає на землю

У вівторок, 8 вересня, на вул. Дунайській трапився конфлікт між військовими ТЦК та цивільною жінкою. На відео, яке поширюють у соцмережах, видно, як чоловік у військовій формі шарпає та відштовхує жінку і та падає на землю. У Львівському обласному ТЦК та СП відреагували на ситуацію, заявивши, що жінка перешкоджала оповіщенню та застосувала сльозогінний газ.

У соцмережі тредс 8 вересня нардеп Олексій Гончаренко поширив кілька відео із групою оповіщення у Львові. На відео потрапив конфлікт військових із цивільною жінкою, на одному з відео чоловік у військовій формі силою відштовхує жінку від дверей під’їзду будинку, шарпає, через що вона падає на землю. Військового відсторонив поліцейський зі словами: «Не трогай жінку».

Інші користувачі тредс уточнювали, що цей випадок трапився на вул. Дунайській у Львові. Пізно ввечері 8 вересня Львівський обласний ТЦК та СП відреагував на цю ситуацію.

У ТЦК розповіли, що військовозобов’язаний чоловік на вулиці відмовився показати військово-облікові документи групі оповіщення, почав втікати і забіг у під’їзд житлового будинку.

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«Уже після цього на місці виникла конфліктна ситуація, під час якої жінка, яка перебувала поруч, почала перешкоджати законним діям групи оповіщення, блокувала вхід до під’їзду та застосувала щодо військовослужбовців сльозогінний газ. І ось саме тут починається головна маніпуляція, бо у низці телеграм-каналів поширюється не повна картина події, а окремий фрагмент – момент, де військовослужбовець уже реагує на агресивні дії щодо себе», – повідомляє Львівський обласний ТЦК та СП.

Поширення фрагментів конфлікту у телеграм-каналах, ТЦК називає «схемою маніпуляції». У відомстві також додали, що готові до перевірки обставин і до правової оцінки дій усіх учасників, але наголошують, що оцінка має даватися повній ситуації, а не кільком секундам відео.

«Суспільству показують не причину, а наслідок, не початок конфлікту і втечу громадянина чи перешкоджання законним діям, застосування сльозогінного газу проти військових, а лише той момент, який зручно подати, як “військовий застосував силу до жінки”», – вказано у заяві.

Згодом Нацполіція Львівщини повідомила про початок службового розслідування щодо поліцейського, який входив до складу групи оповіщення.