З 28 грудня при в'їзді у Туреччину кожна особа зобов'язана буде пред'явити довідку про негативний тест на коронавірус. Про це заявив міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа, пише «Інтерфакс-Україна».

Нові правила стосуватимуться усіх подорожуючих, які прибувають до країни. У разі відсутності негативного тесту (який зроблений не раніше, ніж за 72 години до прибуття у Туреччину), особі відмовлятимуть у в'їзді в країну.

Турецькі ЗМІ повідомляють, що такі правила в'їзду в країну діятимуть щонайменше до 1 березня 2021 року, пов'язані вони з поширенням нового, більш заразного штаму коронавірусу.

Як заявив раніше глава МОЗ Туреччини Фахреттін Коджа, пандемія коронавірусу в ряді регіонів країни, в тому числі у Стамбулі, досягла третього піку.

У першій половині грудня в країні неодноразово фіксувалися рекордні показники нових випадків Covid-19.