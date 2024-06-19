Правоохоронці підозрюють хмельничанина у розповсюдженні наркотиків серед залежних

Правоохоронці викрили 27-річного хмельничанина, який займався розповсюдженням наркотиків серед залежних. За скоєне йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Про це 19 червня повідомили у поліції Хмельницької області.

За даними правоохоронців, під час обшуків у підозрюваного виявили та вилучили амфетамін, PVP, екстезі, канабіс на загальну суму близько 3 млн грн. Частина наркотиків вже була пофасована на дози для продажу. Усі вилучені речовини поліцейські скерували на експертизу.

Хмельничанина затримали та оголосили йому про підозру за ч. 3 ст. 307 (незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Слідство триває.