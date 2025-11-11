В акціонерному товаристві «Чернівціобленерго» роз’яснили, чому на Буковині застосовують графіки погодинних відключень, у той час, як сусідні області мають електрику постійно. У Чернівецькій області наразі діють від двох до трьох черг відключень одночасно. В АТ «Чернівціобленерго» зазначили, що це пов’язано з особливостями енергосистеми країни.

Такі перепади при застосуванні графіків погодинних відключень в Чернівецькій області і в сусідніх, наприклад, Тернопільській, Івано-Франківській областях, пов’язані із пошкодженням мереж, які транспортують електроенергію з області в область.

«Об’єкти, які генерують електроенергію зазнали серйозних та значних пошкоджень. Відповідно, можуть бути пошкоджені й мережі, що транспортують електроенергію з області в область. Можливо, саме така конфігурація мережі і є причиною того, що люди наразі відчувають дефіцит електроенергії», — зазначили у пресслужбі «Чернівціобленерго»

У компанії додали, що наразі проблем в роботі обладнання або мереж на території Буковини немає, повідомляє C4. Водночас загальнодержавні енергооб’єкти, які генерують та транспортують електроенергію між областями, вчергове зазнали серйозних пошкоджень внаслідок російських масованих атак. Нагадали також, що енергосистема України є єдиною, а відтак робота кожного регіону залежить від загальної ситуації в країні.

Додамо, що всю актуальну інформацію про відключення та графіки погодинних вимкнень можна знайти за посиланням.