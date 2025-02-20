Богданов причетний до вчинення воєнних злочинів щодо українців

В окупованому Бердянську ліквідували автомобіль з російським воєнним злочинцем Євгенієм Богдановим. Загиблий формально обіймав посаду так званого заступника голови окупаційної адміністрації Бердянська. Про це в четвер, 20 лютого, повідомила пресслужба Головного управління розвідки.



За даними української розвідки, інцидент трапився 20 лютого о 6:05 біля 96-го будинку на Східному проспекті окупованого Бердянська. На вулиці вибухнув сірий Renault Duster з росіянином Євгенієм Богдановим, який причетний до вчинення воєнних злочинів щодо українців.

«До обов’язків російського загарбника входили, зокрема, контроль за фінансами в окупаційній адміністрації та організація будівництва фортифікаційних споруд у тимчасово окупованих районах Запорізької області», – повідомляють в ГУР.



Там додають, що 54-річний Богданов був уродженцем міста Пікальово Боксітогорського району Ленінградської області РФ. До Бердянська прибув одразу після захоплення міста російськими військами у 2022 році. Був призначений в окупаційну адміністрацію за вказівкою російських спецслужб.

Нагадаємо, 8 лютого у Росії помер причетний до ракетного удару по селі Гроза командир Костянтін Наґайко. 3 січня російський воєнний злочинець отримав множинні поранення внаслідок вибуху в місті Шуя Івановської області РФ.