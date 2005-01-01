У Білгороді-Дністровському СБУ блокувала збут зброї та боєприпасів

Клієнтів зловмисник підшукував в Інтернеті на тематичних форумах

Служба безпеки України зупинила нелегальний збут вогнепальної зброї і боєприпасів в Одеській області. Про це йдеться в повідомленні прес-центру СБУ.

Правоохоронці встановили, що житель Білгород-Дністровського реставрував і переробляв травматичну зброю на бойову для подальшого перепродажу. Клієнтів, зокрема представників кримінальних кіл регіону, він підшукував в Інтернеті на тематичних форумах.

Оперативники СБУ затримали зловмисника в місті при спробі продажу бойового пістолета. Під час обшуків за місцем проживання ділка співробітники СБУ вилучили 11 пістолетів і револьверів, три гвинтівки, глушники та велику кількість набоїв різного калібру.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Нагадаємо, наприкінці листопада 2017-го року оперативники СБУ вже затримували на Одещині групу злочинців, які займалися продажем вогнепальної зброї, зокрема пістолетів «Глок».