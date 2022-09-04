Росія все ще збирається провести квазіреферендуми на окупованих територія у вересні

У Білому домі вважають, що держава-терорист Росія все ще має намір провести «референдуми» про приєднання окупованих територій України. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

«Ми бачимо ознаки, які вказують на те, що Росія все ще збирається провести цей квазіреферендум уже цього місяця. Це їхній спосіб досягти якоїсь подоби політичної легітимності військових успіхів, яких вони або вже досягли, або збираються досягти, або хочуть досягти у майбутньому. І в якомусь сенсі це може компенсувати той факт, що вони не досягли потрібних успіхів, бо намагаються досягти їх політично», – розповів Кірбі в інтерв'ю російському телеканалу «Дождь».

Кірбі зауважив, що нові опитування показують, що українці не приймуть Росію і те, що вони не хочуть бути частиною Росії і хочуть бути суверенними.

«Це потрібно поважати. Це буде неприйнятним і для більшої частини міжнародної спільноти», – додав представник адміністрації Байдена.

Такі «референдуми» – «ще одна схема із кремлівської методички, щоб претендувати на хоч якусь легітимність у цій нічим не спровокованій, нелегітимній війні, яку вони розв'язали в Україні».

За оцінкою США, Росія може провести псевдореферендуми в Херсоні, Запоріжжі, а також Донецькій, Луганській та Харківській областях в найближчі тижні.

Підготовкою до проведення фіктивних референдумів на окупованих територіях України керує перший заступник голови Адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко.

Нагадаємо, що в окупованому селищі Приазовське Мелітопольського району Запорізької області партизани підірвали штаб російських загарбників, у якому вони готували «референдум» про приєднання регіону до Росії.