Бомбу підірвали перед автомобілем, обійшлося без постраждалих

У Болгарії намагалися підірвати автомобіль генерального прокурора Івана Гешева. На маршруті його кортежу заклали вибуховий пристрій. Про це повідомляють болгарські ресурси BGNES та bTV.

Вибухівку виявили на дорозі між містом Самоковом та столицею Софією. Цією дорогою їхав Іван Гешев із заступником та іншими колегами. Бомбу підірвали перед автомобілем, обійшлося без постраждалих.

Як повідомляють ЗМІ, після вибуху піднявся вогняний стовп заввишки 4 – 5 метрів, а на дорозі утворилася вирва глибиною 30 – 40 см та діаметром близько трьох метрів.

Офіційно представники МВС не підтверджують і не спростовують факт вибуху, називаючи те, що сталося, «інцидентом» і не надаючи подробиць.

У Болгарії було публічно відомо, що генпрокурор їхатиме до Туреччини, але перед цим він вирішив відвідати ще одне місце, тому правоохоронці перевіряють, чи був витік інформації про зміну маршруту кортежу.

Заступник генпрокурора Борислав Сарафов висловив думку, що Гешев «очевидно для когось був мішенню».

За попередніми даними експертів, вибухівка була щонайменше три кілограми в тротиловому еквіваленті та містила осколки, що розлетілися і застрягли в деревах. Правоохоронці відкрили провадження за фактом тероризму.

Наразі болгарські спікери не повідомляли, у зв’язку з чим міг би бути скоєний замах на генерального прокурора країни.