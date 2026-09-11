Мова про реконструкцію існуючої споруди, яка розташована у Брюховичах на вул. Незалежності України, 1

У Брюховичах біля Львова планують облаштувати протирадіаційне укриття. Про це повідомив головний архітектор Львова Антон Коломєйцев під час засідання виконкому ЛМР 11 вересня.

До міськради звернувся комунальний заклад Львівської облради «Багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр Святого Миколая» для отримання дозволу на реконструкцію споруди колишнього свинарника під будівлю цивільного захисту (протирадіаційне укриття).

Антон Коломєйцев уточнив, що мова про реконструкцію існуючої споруди, яка розташована у Брюховичах на вул. Незалежності України, 1. Зараз вона не використовується.

Нагадаємо, що раніше у Львові затвердили умови участі в програмі співфінансування ремонту підвалів для облаштування найпростіших укриттів у житлових будинках. Фінансову частку міста та мешканців у ремонті визначатимуть, зважаючи на кількість квартир в будинку.

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