Слідчі продовжують обшуки приміщень та вилучення військових засобів ураження

Служба безпеки України виявила схованку з великою кількістю зброї, боєприпасів та вибухівки у будівлі президії Національної академії аграрних наук (НААН) у Києві.

«У межах розпочатого кримінального провадження, співробітники СБУ проводили обшуки у трьох областях України для отримання додаткових доказів за фактами заволодіння посадовцями майном Національної академії аграрних наук України. Керівництво Академії також підозрюється у легалізації майна, отриманого злочинним шляхом та отриманні неправомірної вигоди», – йдеться у повідомленні прес-центру СБУ.

Під час проведення слідчих дій правоохоронці виявили та вилучили документацію та речові докази, які можуть підтверджувати протиправні дії чиновників.

Крім того, в ході обшуків у центральному офісі Академії, розташованому поблизу адміністративних будівель органів центральної виконавчої влади, оперативники спецслужби виявили у підвальних приміщеннях установи арсенал військових засобів ураження.

Правоохоронці вже ідентифікували та вилучили 4 РПГ, 2 автомати, майже 40 гранат РГД-5 та Ф-1, декілька пістолетів, 2 артилерійські снаряди та велику кількість набоїв до автоматичної зброї.

Наразі слідчо-оперативною групою та експертами продовжуються обшуки приміщень та вилучення військових засобів ураження.

Операція проводилась Головним управлінням контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ спільно з УСБУ у Миколаївській та Львівській областях, Головним слідчим управлінням Нацполіції під процесуальним керівництвом Офісу генпрокурора України.

Зазначимо, що слідство у цій справі детективи НАБУ ведуть із 2017 року. Раніше вони вже повідомили про підозру 9 людям – справи проти них вже скерували до Вищого антикорупційного суду.

Додамо, що в березні 2019 року журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» показали причетність до розкрадання державних земель НААН вищого керівництва академії.