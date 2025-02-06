У Чернівцях 67-річний водій переїхав жінку, коли здавав мікроавтобусом назад. 67-річна чернівчанка від отриманих травм померла на місці аварії. В поліції відкрили кримінальне провадження і проводять розслідування.

Увечері 5 лютого до поліцейських зателефонували свідки події і повідомили, що на одній із вулиць міста сталася смертельна ДТП. Одразу ж на місце події для з’ясування обставин та причин аварії виїхали співробітники відділу розслідування злочинів у сфері транспорту та слідчо-оперативна група Чернівецького райуправління поліції. За вказаною адресою вони застали водія, який здійснив наїзд, а медики швидкої допомоги намагалися надати першу медичну допомогу.

«Правоохоронці попередньо встановили, що 67-річний водій автомобіля марки Mercedes-Benz Vito, виїжджаючи із власного подвір’я, допустив наїзд на 63-річну місцеву жительку. Унаслідок ДТП вона від отриманих тілесних ушкоджень загинула на місці пригоди», – повідомили в поліції Буковини в четвер, 6 лютого.

Тіло загиблої правоохоронці відправили на проведення судово-медичної експертизи. Слідчі поліції внесли відомості про аварію до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Якщо вину водія доведуть в суді, то йому загрожує до восьми років позбавлення волі.