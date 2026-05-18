Перекриття триватиме до 18 червня

З понеділка, 18 травня, у Чернівцях обмежили рух приватного і громадського транспорту по вулиці Шевченка через ремонт мережі водовідведення. Про це йдеться у розпорядженні Чернівецького міського голови, оприлюдненому на сайті міськради.

У документі зазначається, що обмеження діятимуть на ділянці по вулиці Шевченка біля будинку №43. Там проводитимуть ремонт мережі водовідведення. Підрядник – ТОВ «Авто-М».

Детальна схема об'їзду на вул. Шевченка

Перекриття триватиме до 18 червня. На ділянці встановили дорожні знаки, відповідно до погодженої схеми об’їзду. Після завершення ремонту підрядна організація має відновити дорожнє покриття та поверхневий шар тротуарів. Ці роботи планують завершити до 22 червня.