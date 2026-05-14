Рояль подарував музею мешканець Чернівців

У Чернівцях шукають меценатів, які нададуть гроші на ремонт і налаштування старовинного чеського рояля початку XX ст. Музичний інструмент подарував обласному краєзнавчому музею мешканець міста. Наразі інструмент виставили в оглядовій залі як експонат, повідомляє «Укрінформ».

За словами керівниці музею Тетяни Мінаєвої, після ремонту рояля адміністрація планує проводити концерти під час екскурсій.

«Рояль належав кільком поколінням чернівецької родини. Онук власника змінив місце проживання і продав дім, але вирішив подарувати музичний інструмент музею. Рояль був виготовлений на початку XX ст. відомою чеською фірмою «Ant. Petrof». Рояль старий, його треба відремонтувати, налаштувати, але загалом він цілком робочий», – зазначила Тетяна Мінаєва.

Вона додала, що інструмент має унікальний номер, присвоєний при виготовленні. Його налаштування і ремонт – складні й дорогі процеси. Рояль виготовлений за спеціальною методикою, тож потрібно буде акуратно очищати кожну клавішу, а також слідкувати, щоб не тріснула жодна струна.