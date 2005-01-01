У Чернівцях невідомий кинув гранату в приміщенні податкової міліції

Від вибуху гранати постраждали троє людей

У Чернівцях невідомий зловмисник кинув гранату на третьому поверсі приміщення податкової міліції на вулиці Героїв Майдану, 200.

В кабінеті стався вибух, вилетіло скло. З будівлі швидка забрала трьох працівників, які постраждали через вибух, повідомив портал molbuk.ua.

Наразі відомо, що постраждалих доставили до лікарні. В одного з них – рвана рана обличчя. На місці працюють медики, правоохоронці та рятувальники.

Працівникам було повідомлено про термінову евакуацію. Внаслідок пригоди з будівлі евакуювали понад 100 працівників.

Як повідомляв ZAXID.NET, минулого року в Нікопольському суді чоловік підірвав дві гранати.