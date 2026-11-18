Послуга доступна на маршрутах, які обслуговує комунальне тролейбусне управління

До мобільного застосунку «СмартСіті», який діє в Чернівцях, додали можливість оплатити проїзд у громадському транспорті. Послуга діє наразі лише в тому транспорті, який обслуговує комунальне підприємство «Чернівецьке тролейбусне управління», повідомили в міській раді у середу, 18 листопада.

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У мобільному застосунку у розділі «Рух транспорту» додали можливість придбати квитки онлайн. Для того, щоб скористатися послугою, треба обрати зупинку або зручний маршрут.

Як це зробити:

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відкрийте застосунок «СмартСіті» та перейдіть у сервіс «Рух транспорту»;

оберіть на мапі потрібну зупинку або маршрут;

перегляньте, які автобуси й тролейбуси рухаються повз зупинку або за обраним маршрутом;

виберіть транспорт, до якого плануєте сісти, та натисніть «Отримати квиток»;

оплатіть проїзд (електронний квиток одразу з’явиться в застосунку).

Також пасажири можуть зберігати необхідну зупинку або маршрут. Це дозволить в майбутньому швидше оплачувати проїзд. Щоразу після купівлі електронний квиток відображається в застосунку.

Нагадаємо, що окрім оплати через «СмартСіті» доступні й інші способи:

прикласти банківську картку до валідатора;

перейти в «Приват24» через QR-код;

купити проїзний у водія;

оплатити у терміналах City24 та EasyPay;

придбати транспортну картку у водія.

Застосунок «СмартСіті» доступний для завантаження в Google Play Market та AppStore.