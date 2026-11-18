Оплатити проїзд у громадському транспорті Чернівців тепер можна через мобільний застосунок
До муніципального застосунку «СмартСіті» додали нову послугу
До мобільного застосунку «СмартСіті», який діє в Чернівцях, додали можливість оплатити проїзд у громадському транспорті. Послуга діє наразі лише в тому транспорті, який обслуговує комунальне підприємство «Чернівецьке тролейбусне управління», повідомили в міській раді у середу, 18 листопада.
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У мобільному застосунку у розділі «Рух транспорту» додали можливість придбати квитки онлайн. Для того, щоб скористатися послугою, треба обрати зупинку або зручний маршрут.
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- відкрийте застосунок «СмартСіті» та перейдіть у сервіс «Рух транспорту»;
- оберіть на мапі потрібну зупинку або маршрут;
- перегляньте, які автобуси й тролейбуси рухаються повз зупинку або за обраним маршрутом;
- виберіть транспорт, до якого плануєте сісти, та натисніть «Отримати квиток»;
- оплатіть проїзд (електронний квиток одразу з’явиться в застосунку).
Також пасажири можуть зберігати необхідну зупинку або маршрут. Це дозволить в майбутньому швидше оплачувати проїзд. Щоразу після купівлі електронний квиток відображається в застосунку.
Нагадаємо, що окрім оплати через «СмартСіті» доступні й інші способи:
- прикласти банківську картку до валідатора;
- перейти в «Приват24» через QR-код;
- купити проїзний у водія;
- оплатити у терміналах City24 та EasyPay;
- придбати транспортну картку у водія.
Застосунок «СмартСіті» доступний для завантаження в Google Play Market та AppStore.