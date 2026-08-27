Патрульні силою опустили вікно автомобіля та витягнули дитину

У Чернівцях перехожі викликали поліцейських до автомобіля, всередині якого перебувало немовля. Батьки залишили дівчинку в зачиненому салоні авто під час спеки. Поліцейські силою опустили вікно автомобіля та витягнули дитину. Про це повідомила патрульна поліція Чернівецької області.

Місцеві жителі помітили біля торговельного центру автомобіль, в якому в автокріслі сиділо немовля. Дівчинка мала червоне обличчя та сильно плакала. Авто було зачинене.

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Чернівчани викликали патрульну поліцію. Правоохоронці помітили, що одне з вікон автомобіля було привідчинене. Вони силою натиснули на скло, опустили вікно, а тоді просунули руки та зсередини відчинили двері транспорту.

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Патрульні дістали дитину з автолюлькою та дали їй води. «Через спеку часу на зволікання не було. Інспектори заспокоїли дитину та передали її медикам перинатального центру, який був неподалік. На щастя, життю та здоров’ю дівчинки нічого не загрожує», – йдеться у повідомленні патрульної поліції Буковини.

Згодом до автомобіля повернулася мати. Вона пояснила, що залишила дитину на деякий час, поки ходила до аптеки. Із жінкою провели профілактичну бесіду, а інформацію передали ювенальній поліції. Наразі на чернівчанку не складали адміністративний протокол.

У патрульній поліції наголосили, що зачинений автомобіль може стати смертельною пасткою для дитини чи літньої людини у спеку. Салон авто під сонцем за кілька хвилин нагрівається до критичної температури, а взимку — так само швидко охолоджується.