Нові тарифи можуть вступити в дію з 1 січня 2027 року

У середу, 5 серпня, КП «Чернівціводоканал» повідомив про намір змінити тариф на послуги централізованого водопостачання та водовідведення. Нові тарифи можуть вступити в дію з 1 січня 2027 року.

Як зазначили у водоканалі, станом на червень чинні тарифи відшкодовують 94,4 % фактичної собівартості послуг підприємства.

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«Необхідність перегляду тарифів обумовлена приведенням їх до економічно обґрунтованого рівня, що забезпечує повне відшкодування витрат підприємства на виробництво, транспортування та реалізацію послуг, належне утримання та експлуатацію об'єктів централізованого водопостачання і водовідведення, виконання інвестиційної програми, своєчасне проведення ремонтних робіт, а також виконання вимог чинного законодавства», – зауважили на підприємстві.

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КП «Чернівціводоканал» пропонує з 1 січня 2027 року ввести в дію новий тариф за водопостачання та водовідведення у розмірі 85,54 грн/м³. Наразі вода у Чернівцях коштує 63,56 грн/м³. Таким чином, проєктний тариф передбачає здорожчання на 34,6%.

Розрахунки нового тарифу передали до НКРЕКП. Остаточне рішення щодо встановлення вартості водопостачання та водовідведення ухвалить виконавчий комітет Чернівецької міської ради.