Щодо інциденту триває перевірка з метою з’ясування всіх обставин

У суботу, 1 червня, у Чернівцях між військовозобов’язаним та представником ТЦК виник конфлікт, який призвів до бійки.

Як розповіли в Чернівецькому ОТЦК та СП, під час конфлікту військовозобов'язаний здійснив напад і вдарив представника ТЦК та СП, чим спровокував удар у відповідь.

«Крім того, нападник ображав честь та гідність військовослужбовця, висловлюючі на його бік погрози», – йдеться у повідомленні.

На місце події викликали правоохоронців. Щодо інциденту триває перевірка з метою з’ясування всіх обставин.

У ТЦК наголосили, що опір чи перешкоджання діяльності військовослужбовців ТЦК та СП матимуть наслідки, а порушники нестимуть адміністративну або кримінальну відповідальність.

Як пише «Суспільне», з посиланням на речницю нацполіції області, 43-річний житель Києва звернувся до поліції із заявою про те, що його вдарив працівник ТЦК. Згодом стало відомо, що працівник ТЦК також звернувся до поліції. Він повідомив, що під час вимоги надати для перевірки військово-облікові документи, цивільний чоловік почав поводити себе агресивно та завдавав йому удар в область грудей.

Зазначимо, що це вже другий інцидент між цивільними та представниками ТЦК на Буковині за останні два дні. Напередодні у селі Черепківці, що у Чернівецькій області, військовозобов’язаний напав на представників територіального центру комплектування та соціальної підтримки із газовим балончиком. Одного із військових госпіталізували до лікарні. Нападник чинив опір та був затриманий до приїзду представників поліції.