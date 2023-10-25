Зниклі безвісти Злата і Кіра Парамонові

Поліцейські розшукали двох 10-річних сестер Злату та Кіру Парамонових, які напередодні увечері вийшли з дому та зникли безвісти. Причини їхньої втечі з дому з’ясовують соціальні служби.

Як повідомляли правоохоронці, дівчата вийшли з дому у Чернівцях 24 жовтня близько 19:00 і не повернулися. Їхня 40-річна мама звернулася в поліцію. Вранці 25 жовтня Нацполіція повідомляла, що розшук дівчат триває. Згодом їх знайшли, з ними все гаразд.

«Ювенальні поліцейські знайшли дівчат. Наразі спільно з працівниками соціальних служб правоохоронці здійснюють заходи щодо встановлення мотивів втечі дівчат із дому», – розповіли в поліції Чернівецької області.

До пошуку безвісти зниклих дітей залучали всі підрозділи поліції та громадськість. Зараз з сестрами працюють поліцейські, психологи та представники соціальних служб у справах дітей. Дівчат скерували до медичного закладу для обстеження. Де саме розшукали зниклих дітей, у поліції не уточнили.