Внаслідок зіткнення з вантажівкою у Чернівцях загинув 24-річний водій

У Чернівцях сталась смертельна ДТП за участі трьох автомобілів. Правоохоронці затримали 18-річну водійку, яка здійснила необережний маневр на дорозі. Про це у неділю, 29 березня, повідомили у пресслужбі Нацполіції Чернівецької області.

Аварія трапилась на вулиці Лукіяновича вранці суботи, 28 березня. За даними поліції, 18-річна водійка Mazda під час обгону не переконалася у безпечності маневру та створила перешкоду для автомобіля BMW 530D, яким керував 24-річний житель Чернівецького району. Водій BMW втратив керування та врізався у вантажівку MAN, що не перебувала у русі.

Водій BMW отримав важкі травми й помер дорогою до лікарні в авто швидкої допомоги. Крім того, травми отримали двоє пасажирів BMW, але вони не потребували госпіталізації.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. 18-річну водійку Mazda затримали, наразі вона перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Нагадаємо, 28 березня у селі Жовтанці на Львівщині 28-річний водій автомобіля Volkswagen Passat під час обгону виїхав на зустрічну смугу, де на смерть збив 23-річного мотоцикліста.