У Червонограді за «кіотські гроші» встановлять індивідуальні теплопункти для шкіл і дитсадків

У Мінприроди погодили проект влаштування ІТП у школах і дитсадках Червонограда

У середу, 30 травня, у Міністерстві екології та природних ресурсів відбулося обговорення проекту екологічних інвестицій у зниження рівня забрудненості повітря в об’єктах соціальної інфраструктури у Червонограді за участі керівника департаменту екології ЛОДА Руслана Гречаника та представника посольства Іспанії Хайме Фернандеса Гуля.

Проект передбачає облаштування 12 індивідуальних теплопунктів для 35 навчальні закладів міста, серед яких школи, гімназії та дитсадки за кошти Кіотського протоколу. На його реалізацію передбачено витратити 21 млн грн, повідомив керівник департаменту екології та природних ресурсів ЛОДА Руслан Гречаник.

«Реалізація проекту забезпечить значне зменшення вмісту СО2, оксиду азоту, сірчистого ангідриду, речовин у вигляді суспендованих твердих частинок парникових газів близько 30-40%. Проект дасть змогу впровадити раціональне використання водних ресурсів з економією води близько 50-60% » – зазначив він.

Мінприроди делегувало Червоноградській міськраді повноваження у реалізації цього проекту, і вона готується оголосити відповідний тендер. Очікується, що реалізація проекту розпочнеться у липні 2018 року і триватиме до листопада 2019 року.

Зазначимо, встановленні ІТП у будинках і будівлях дозволяє самостійно визначати, за якої температури вмикати опалення та визначати температуру теплоносія. Відтак це дає можливість самостійно визначати, скільки споживати тепла і витрачати на це коштів.